Улан-Удэ, , 16:59 — REGNUM В Бурятии появится региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, он будет создан в 2021 году на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса в Улан-Удэ.

«Цель работы образовательного центра по модели «Сириус» — это раннее выявление, развитие и дальнейшее сопровождение одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства, спорта, а также добившихся успеха в техническом творчестве», — отметили в пресс-службе.

Его смогут посещать до 500 детей из всех районов республики, в возрасте 10−17 лет из всех районов республики. Они смогут там обучаться у ведущих педагогов физико-математических, химико-биологических школ, школ олимпийского резерва, а также специалисты в области изобразительного искусства, прикладного искусства и фотографии.

По словам министра образования Бурятии Баира Жалсанова, центр станет основой системы «социальных лифтов» для талантливых детей.