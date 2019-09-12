Севастополь, 12 сентября 2019, 16:56 — REGNUM Ленинский районный суд Севастополя запретил городскому «Водоканалу» вести сброс неочищенных ливнёвых сточных вод в Артиллерийскую бухту в районе пляжа Хрустальный. Об этом 12 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя выяснили, что канализационный коллектор в районе мыса Фиолент не работает более 16 лет — глубоководный слив канализации в море у побережья нарушен с 2003 года. На его ремонт потратили более миллиона рублей.
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