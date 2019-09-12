Красногорск, , 16:48 — REGNUM В Московской области за первое полугодие 2019 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В первом полугодии 2019 года в Подмосковье смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составила 480 случаев на 100 тыс. человек. За аналогичный период 2018 года — 550 случаев на 100 тыс. человек.

«На данный момент в структуре смертности населения заболевания данной группы являются основными. Я призываю жителей региона заботиться о здоровье, регулярно проходить обследования и диспансеризацию, а также вести здоровый образ жизни», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Всего в регионе открыты 18 первичных сосудистых отделений и 12 сосудистых центров, отметила она. В 2020 году в регионе планируют открыть еще два центра в Орехово-Зуеве и Одинцове.