Архангельск, , 16:48 — REGNUM Строительство Архангельского кафедрального собора завершится в 2020 году. С ходом работ сегодня ознакомился новый митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, новому главе Архангельской митрополии показали и рассказали, как идет строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора, благоустройство территории вокруг храма. По благословению владыки сегодня звонил и главный колокол — благовест.

Напомним, что строить главный собор Архангельска начали в 2008 году. Сейчас в храме ведутся работы по внешней и внутренней отделке, благоустраивается прилегающая территория.

Как отметил главный архитектор собора Дмитрий Яскорский, если подрядчик продолжит работать, не снижая темпа, то к марту-апрелю можно будет полностью закончить первый этаж и получить разрешение на ввод в эксплуатацию собора целиком.

«Прошу составить график работ с завершением в апреле и, безусловно, его реализовать. В подрядчике я не сомневаюсь, главное — действовать целенаправленно, — выразил свою позицию Игорь Орлов. — Что касается завершения благоустройства территории, то мы готовы в следующем году предусмотреть соответствующие средства. Давайте действовать в несколько этапов. Набережная, конечно, сложный участок, но оставить часть территории недоделанной, наверное, будет неправильно. Картина должна быть законченной, чтобы пустырей не оставалось».

В целом и митрополит Корнилий, и глава региона ходом работ остались довольны.

«Храм строится совсем недолго, для такого величественного собора 11 лет — это очень маленький срок, — отметил владыка. — Думаю, что в скором времени, ко дню Святой Пасхи, мы уже сможем совершать богослужения в нижнем приделе собора, и сюда будут приходить многие люди».