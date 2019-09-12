Махачкала, , 16:45 — REGNUM Автором мемориала в дагестанском селе Ботлих, которое посетил сегодня, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин, является уроженец Дагестана Хизри Асадулаев. Он — народный художник Чеченской Республики, заслуженный художник Республики Дагестан.

Памятник в дагестанском селе Ботлих Kremlin.ru

В ходе открытия мемориала его автор рассказал, что трудился над его созданием четыре месяца. На памятнике три фигуры — воина Великой Отечественной войны, воина-интернационалиста и народного ополченца. Они изображены на фоне гор, что, по задумке автора, должно символизировать крепость духа и готовность встать на защиту рубежей родины, как скала.

Хизри Асадулаев не перестает быть вместе со своим народом, хотя проживает с 1981 года в Белоруссии, где состоит в Белорусском союзе художников, союзе писателей Белоруссии и Белорусском союзе музыкальных деятелей. Он также является членом координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при посольстве Российской Федерации в Белоруссии и членом межэтнического консультативного совета при уполномоченном по делам религий и национальностей Белоруссии.

Напомним, в эти дни в Дагестане широко отмечают 20-летие разгрома банд международных террористов, вторгшихся в республику в 1999 году. В рамках празднования в республику с визитом прибыл президент РФ Владимир Путин, который возложил цветы к новому мемориалу в селе Ботлих.

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