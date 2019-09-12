Гонконг, Китай, , 16:39 — REGNUM На 42-й сессии Совета ООН по правам человека в ходе общей дискуссии председатель Сянганской (Гонконгской) федерации женщин Хэ Чаоцюн подвергла жёсткой критике и решительному осуждению недавний очередной всплеск протестных насильственных действий в этом регионе, назвав его противозаконным, сообщает 12 сентября Синьхуа.

По её словам, начиная с 9 июня, в мегаполисе отмечена непрекращающаяся эскалация насилия, в рамках которой прошли более 130 демонстраций, из которых 110 переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В Сянгане закрыты сотни небольших магазинов, многие люди оставлены без работы, резко снизился уровень общественной безопасности. В протесты втянуты школьники и студенты, которым в вузах прививают ненависть к полиции. Тех детей, кто отказывается следовать этому тренду, подвергают обструкции. Больше всего страдают простые сянганцы, которые не вовлечены в политическую кампанию противостояния.

С трибуны Совета по правам человека ООН Хэ Чаоцюнь призвала мировое сообщество осудить организаторов беспорядков и тех, кто вовлекает в них детей. По её мнению, разжигание ненависти и экстремистских настроений наносит вред городу, стране и всему миру.