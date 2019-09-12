Триест, Италия, , 16:24 — REGNUM Власти Триеста в четверг, 12 сентября, открыли на одной из центральных площадей города памятник Габриэлю д’Аннунцио, передает информагентство ANSA.

Это решение местных властей, представляющих правоцентристские партии, вызвало полемику в городе, поскольку д’Аннунцио известен не только как поэт, но и как политик, поддерживавший фашизм.

Мэр города Роберто Дипьяцца в свою очередь заявил, что во множестве городов страны есть школы и улицы, названные в честь «великого итальянца», поэтому дискуссия по этому вопросу ему представляется странной.