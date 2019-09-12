12 сентября 2019 | Время чтения 8 мин

Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Крестный ход православных верующих в честь Дня перенесения мощей Александра Невского, ради которого перекрыли Невский проспект Петербурга в разгар рабочего четверга, прошел весьма оперативно.

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по Невскому проспекту Дарья Драй © ИА REGNUM

По субъективным оценкам корреспондента ИА REGNUM, участников этого традиционного, с 2013 года, мероприятия было несколько меньше, чем в годы правления Георгия Полтавченко. В Санкт-Петербургской епархии РПЦ говорят о 115 тысяч участниках всех праздничных мероприятий, частью которых стал крестный ход.

Новоизбранный губернатор Александр Беглов отвлекся от трудов только на время молебна у Александро-Невской лавры, в то время как спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров в очередной раз призвал горожан вспомнить о своей генетике.

Владимир Кириллов, Николай Кропачев (слева). Вячеслав Макаров, Владимир Кириллов, Николай Кропачев (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Священослужители во время праздничных мероприятий по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Казанском кафедральном соборе Дарья Драй © ИА REGNUM

12 сентября в 2019 году в Северной столице выдалось не таким душным, как было пару лет назад, однако, по свидетельству очевидцев, во время литургии в Казанском соборе одной женщине стало плохо, и ей пришлось вызвать медиков. Службу с 9 утра проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. У канала Грибоедова на фоне Спаса-на-Крови дежурил автозак ОМОНа.

Николай Кропачев, Митрополит Варсонофий, Вячеслав Макаров, Владимир Кириллов, Дарья Драй © ИА REGNUM

Верующие и ОМОН (слева). Росгвардия и ОМОН (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Уже примерно в 10:30 полиция начала перекрывать Невский проспект — не только от транспорта с помощью снегоуборочной техники, но и от пешеходов, выставляя тяжелые ограждения. К 11:00 хоругвеносцы принялись выстраиваться по бокам от Казанского собора.

Оцепление на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Виталий Милонов во время крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Граждане, не понимавшие, что происходит, громко возмущались, попадая в давку у Казанской улицы: там закрыли даже пешеходный переход, так что туристы и зеваки наталкивались на железную ограду и сотрудников правопорядка, сзади их уже подпирали другие такие же непредусмотрительные граждане, образовывалась неразбериха, слышалась ругань.

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по Невскому проспекту Дарья Драй © ИА REGNUM

Верующие и ОМОН Дарья Драй © ИА REGNUM

Наконец, колонна выстроилась и около 11:00 без задержек двинулась в сторону Александро-Невской лавры. Там, на площади за памятником князю, как обычно, предполагался праздничный молебен.

Виталий Милонов во время крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по Невскому проспекту Дарья Драй © ИА REGNUM

В голове колонны в роли хоругвеносца выступил депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов, который прибыл в Северную столицу по такому случаю. Помимо священнослужителей в золоченых одеждах голову шествия, кроме полиции и Росгвардии, оберегало охранное предприятие «Группа Галс». Частные охранники пытались прогнать аккредитованных епархией представителей СМИ, бредущих с краю колонны, обратно в толпу на тротуар со словами: «Мы понимаем, что у вас закон о СМИ, но вот именно здесь он не действует. Ритуал».

Виталий Милонов во время крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

Виталий Милонов во время крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

Позади хоругвеносцев сразу за иконами, возглавляя паству, шествовали спикер ЗакСа, главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров, депутаты городского парламента, вице-губернатор Владимир Кириллов и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Избранный губернатор Александр Беглов, видимо, решил в крестном ходе в рабочее время не участвовать.

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по Невскому проспекту Дарья Драй © ИА REGNUM

Крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по Невскому проспекту Дарья Драй © ИА REGNUM

Туристы скопились за железными ограждениями в большом количестве и с интересом снимали происходящее на смартфоны. Иногда отчаянно спешащие курьеры службы доставки еды пересекали Невский впереди колонны, за что потом от начальства получали выволочку стоящие в оцеплении правоохранители.

Примерно к 12:00, как по часам, хоругви добрались до площади Александра Невского. Как водится, вип-персон — депутатов и чиновников — пропустили к сцене, остальные горожане остались толпиться на удалении. На сцене вдруг появился Александр Беглов, который расцеловался с митрополитом Варсонофием — трижды, как принято на Руси.

Священнослужители Дарья Драй © ИА REGNUM

После отслуженного молебна новый градоначальник поздравил верующих с праздником, напомнив, что в Великую Отечественную войну верующие собрали средства и создали эскадрилью имения Александра Невского, и она «громила фашистов», а сейчас это имя носит самая современная подводная лодка.

«Великий воин, великий дипломат, великий государственный деятель. Это пример служения нашему Отечеству. Великий святой», — сказал Беглов о канонизированном полководце.

В финале своей краткой речи он пожелал горожанам телесного и духовного здоровья, а Петербургу — процветания и побед.

Участники общественного движения «Сорок сороков» во время крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Собравшимся рассказали, что раньше орден Александра Невского вручался за военную доблесть. Его получали представители командного состава за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями: если они сумели стремительно напасть на врага и нанести ему поражение с малыми потерями для своих, либо если они полностью уничтожали превосходящие силы противника. Кавалеры ордена, ветераны Великой Отечественной войны, сидели в первых рядах перед сценой на специально подготовленных для них местах.

Горожане во время Крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие во время Крестного хода (слева). Военнослужащие во время Крестного хода (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

Сейчас же орден имени князя дают чиновникам — за госстроительство, «многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты» в деле укрепления международного авторитета страны, развитии экономики, науки, образования и другие заслуги. Даже иностранные политики и бизнесмены могут получить орден, если много вкладывают в сотрудничество с РФ и ее развитие.

Заметим, у стоящих на сцене Александра Беглова и Вячеслава Макарова пока таких наград нет, но зато есть ордена у тех, кто остался позади них — вице-губернатора Владимира Кириллова и ректора СПбГУ Николая Кропачева. Есть орден и у экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, у ушедшего на покой петербургского митрополита Владимира и даже у главы «Объединения строителей Санкт-Петербурга» Александра Вахмистрова.

Поздравления продолжились. Если Беглов с первых слов обратился к ленинградцам-петербуржцам, затем к ветеранам, а в конце — к «дорогим друзьям», то Вячеслав Макаров иначе расставил приоритеты.

«Дорогой и любимый владыка, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, — начал спикер парламента свое обращение. — Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич, ваше высокое преосвященство!».

По мнению главного петербургского единоросса, крестный ход по Невскому проспекту — это обращение к православной традиции, к тысячелетней ее истории, народным истокам, а главное — «к нашей генетической памяти».

Казаки во время Крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане во время Крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Макарова, чествовать православных святых — великая русская традиция, которую необходимо передать потомкам.

«Мы с вами прекрасно понимаем о том, что как трудно и тяжело было на Руси», — заговорил Макаров формулировками, которые обычно приберегал для речей о Великой Отечественной войне или блокадном Ленинграде.

Горожане во время Крестного хода Дарья Драй © ИА REGNUM

На этом сходства не закончились. Известно, что единоросс любит рассказывать о «генетическом блокадном коде победителей», которым якобы наделены все патриотичные петербуржцы, пусть они и родились, как сам Макаров, совсем в других регионах страны — к генетическому коду блокадников, по мнению спикера, можно «приобщиться». Но из речи Макарова на площади Александра Невского выяснилось, что «код победителей» был заложен в русский геном задолго до ХХ века:

«Город нуждался в этих мощах, город нуждался в великом нравственном символе, и Александр Невский… Прошу вас, здесь, на этой площади, объединенные молитвой стоят молодые люди, и обращаюсь к вам в эти торжественные минуты, юноши и девушки. Александру Невскому на день битвы Невской было 20 лет. Вдумайтесь! И благодаря своей воле, таланту, мощи, благодаря тому, что он шел с православной верой, он стал великим святым земли русской. И мы с вами прекрасно понимаем, что в вашей генетической памяти находится вот эта память о святом благоверном князе Александре Невском, о тысячелетних координатах нашей Руси — координатах патриотизма. И вам идти по этому генетическому пути. Пути победителей».

Спикер держался очень вдохновенно, и пламенная речь продлилась чуть ли не втрое дольше, чем краткий поздравительный спич Александра Беглова. И хотя, в основном, перед сценой скопились женщины бальзаковского возраста и старше в платках, а также пенсионеры, молодые люди действительно были среди аудитории Макарова: например, те, кто по традиции пришел с многочисленными флагами довольно боевитого движения «Сорок сороков», а также рота почетного караула ЗВО и Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, которая по окончании выступлений вип-персон прошла торжественным маршем.

Участники общественного движения «Сорок сороков» во время крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники общественного движения «Сорок сороков» во время крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (слева). Участники общественного движения «Сорок сороков» во время крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM (слева). Дарья Драй © ИА REGNUM (справа)

В финале Вячеслав Макаров добавил: чтобы идти путем победителей, «для этого мы с вами все, и прежде всего вы, молодые люди, должны быть патриотами России», а сопровождать на этом пути всегда будет князь Александр Невский. «Так было, так есть и так будет на долгая и благая лета», — заключил парламентарий.

Участники общественного движения «Сорок сороков» во время крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Дарья Драй © ИА REGNUM

Настало время приложиться к иконам — их на сцене было две. Александр Беглов ограничился одной и действовал достаточно оперативно. Вячеслав Макаров надолго припадал к обеим. Ожидавших внизу сцены ждал концерт хорового пения.

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