Санкт-Петербург, 12 сентября 2019, 17:30 — REGNUM Крестный ход православных верующих в честь Дня перенесения мощей Александра Невского, ради которого перекрыли Невский проспект Петербурга в разгар рабочего четверга, прошел весьма оперативно.
По субъективным оценкам корреспондента ИА REGNUM, участников этого традиционного, с 2013 года, мероприятия было несколько меньше, чем в годы правления Георгия Полтавченко. В Санкт-Петербургской епархии РПЦ говорят о 115 тысяч участниках всех праздничных мероприятий, частью которых стал крестный ход.
Новоизбранный губернатор Александр Беглов отвлекся от трудов только на время молебна у Александро-Невской лавры, в то время как спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров в очередной раз призвал горожан вспомнить о своей генетике.
12 сентября в 2019 году в Северной столице выдалось не таким душным, как было пару лет назад, однако, по свидетельству очевидцев, во время литургии в Казанском соборе одной женщине стало плохо, и ей пришлось вызвать медиков. Службу с 9 утра проводил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. У канала Грибоедова на фоне Спаса-на-Крови дежурил автозак ОМОНа.
Уже примерно в 10:30 полиция начала перекрывать Невский проспект — не только от транспорта с помощью снегоуборочной техники, но и от пешеходов, выставляя тяжелые ограждения. К 11:00 хоругвеносцы принялись выстраиваться по бокам от Казанского собора.
Граждане, не понимавшие, что происходит, громко возмущались, попадая в давку у Казанской улицы: там закрыли даже пешеходный переход, так что туристы и зеваки наталкивались на железную ограду и сотрудников правопорядка, сзади их уже подпирали другие такие же непредусмотрительные граждане, образовывалась неразбериха, слышалась ругань.
Наконец, колонна выстроилась и около 11:00 без задержек двинулась в сторону Александро-Невской лавры. Там, на площади за памятником князю, как обычно, предполагался праздничный молебен.
В голове колонны в роли хоругвеносца выступил депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов, который прибыл в Северную столицу по такому случаю. Помимо священнослужителей в золоченых одеждах голову шествия, кроме полиции и Росгвардии, оберегало охранное предприятие «Группа Галс». Частные охранники пытались прогнать аккредитованных епархией представителей СМИ, бредущих с краю колонны, обратно в толпу на тротуар со словами: «Мы понимаем, что у вас закон о СМИ, но вот именно здесь он не действует. Ритуал».
Позади хоругвеносцев сразу за иконами, возглавляя паству, шествовали спикер ЗакСа, главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров, депутаты городского парламента, вице-губернатор Владимир Кириллов и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Избранный губернатор Александр Беглов, видимо, решил в крестном ходе в рабочее время не участвовать.
Туристы скопились за железными ограждениями в большом количестве и с интересом снимали происходящее на смартфоны. Иногда отчаянно спешащие курьеры службы доставки еды пересекали Невский впереди колонны, за что потом от начальства получали выволочку стоящие в оцеплении правоохранители.
Примерно к 12:00, как по часам, хоругви добрались до площади Александра Невского. Как водится, вип-персон — депутатов и чиновников — пропустили к сцене, остальные горожане остались толпиться на удалении. На сцене вдруг появился Александр Беглов, который расцеловался с митрополитом Варсонофием — трижды, как принято на Руси.
После отслуженного молебна новый градоначальник поздравил верующих с праздником, напомнив, что в Великую Отечественную войну верующие собрали средства и создали эскадрилью имения Александра Невского, и она «громила фашистов», а сейчас это имя носит самая современная подводная лодка.
«Великий воин, великий дипломат, великий государственный деятель. Это пример служения нашему Отечеству. Великий святой», — сказал Беглов о канонизированном полководце.
В финале своей краткой речи он пожелал горожанам телесного и духовного здоровья, а Петербургу — процветания и побед.
Собравшимся рассказали, что раньше орден Александра Невского вручался за военную доблесть. Его получали представители командного состава за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями: если они сумели стремительно напасть на врага и нанести ему поражение с малыми потерями для своих, либо если они полностью уничтожали превосходящие силы противника. Кавалеры ордена, ветераны Великой Отечественной войны, сидели в первых рядах перед сценой на специально подготовленных для них местах.
Сейчас же орден имени князя дают чиновникам — за госстроительство, «многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты» в деле укрепления международного авторитета страны, развитии экономики, науки, образования и другие заслуги. Даже иностранные политики и бизнесмены могут получить орден, если много вкладывают в сотрудничество с РФ и ее развитие.
Заметим, у стоящих на сцене Александра Беглова и Вячеслава Макарова пока таких наград нет, но зато есть ордена у тех, кто остался позади них — вице-губернатора Владимира Кириллова и ректора СПбГУ Николая Кропачева. Есть орден и у экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, у ушедшего на покой петербургского митрополита Владимира и даже у главы «Объединения строителей Санкт-Петербурга» Александра Вахмистрова.
Поздравления продолжились. Если Беглов с первых слов обратился к ленинградцам-петербуржцам, затем к ветеранам, а в конце — к «дорогим друзьям», то Вячеслав Макаров иначе расставил приоритеты.
«Дорогой и любимый владыка, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, — начал спикер парламента свое обращение. — Глубокоуважаемый Александр Дмитриевич, ваше высокое преосвященство!».
По мнению главного петербургского единоросса, крестный ход по Невскому проспекту — это обращение к православной традиции, к тысячелетней ее истории, народным истокам, а главное — «к нашей генетической памяти».
По словам Макарова, чествовать православных святых — великая русская традиция, которую необходимо передать потомкам.
«Мы с вами прекрасно понимаем о том, что как трудно и тяжело было на Руси», — заговорил Макаров формулировками, которые обычно приберегал для речей о Великой Отечественной войне или блокадном Ленинграде.
На этом сходства не закончились. Известно, что единоросс любит рассказывать о «генетическом блокадном коде победителей», которым якобы наделены все патриотичные петербуржцы, пусть они и родились, как сам Макаров, совсем в других регионах страны — к генетическому коду блокадников, по мнению спикера, можно «приобщиться». Но из речи Макарова на площади Александра Невского выяснилось, что «код победителей» был заложен в русский геном задолго до ХХ века:
Спикер держался очень вдохновенно, и пламенная речь продлилась чуть ли не втрое дольше, чем краткий поздравительный спич Александра Беглова. И хотя, в основном, перед сценой скопились женщины бальзаковского возраста и старше в платках, а также пенсионеры, молодые люди действительно были среди аудитории Макарова: например, те, кто по традиции пришел с многочисленными флагами довольно боевитого движения «Сорок сороков», а также рота почетного караула ЗВО и Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, которая по окончании выступлений вип-персон прошла торжественным маршем.
В финале Вячеслав Макаров добавил: чтобы идти путем победителей, «для этого мы с вами все, и прежде всего вы, молодые люди, должны быть патриотами России», а сопровождать на этом пути всегда будет князь Александр Невский. «Так было, так есть и так будет на долгая и благая лета», — заключил парламентарий.
Настало время приложиться к иконам — их на сцене было две. Александр Беглов ограничился одной и действовал достаточно оперативно. Вячеслав Макаров надолго припадал к обеим. Ожидавших внизу сцены ждал концерт хорового пения.
12 сентября 1724 года, желая увековечить победу в Северной войне (1700−1721) и дату установления Ништадтского мира, император Петр I велел перенести в новую столицу из Владимира мощи святого князя Александра Невского. До 1917 года в городе на Неве этот день был выходным, совершался крестный ход от Исаакиевского собора по главной городской магистрали до Александро-Невской лавры. Традиция крестного хода по Невскому проспекту была возобновлена в 2013 году.
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