Курск, , 16:19 — REGNUM В Курске на предприятии ООО «Экотекс» установят локальные очистные сооружения, которые должны предотвратить сброс токсичных сточных вод в городскую централизованную систему водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Оборудование изготовит АО «Институт экологической безопасности». На локальные очистные сооружения будут поступать все хозяйственно-бытовые и промышленные стоки предприятия. После первичной обработки они будут идти на очистные сооружения МУП «Курскводоканал».

На заводе до сих пор не установлены предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, поступающих в воздух, и их объёмы. Документацию должны подготовить к середине октября, и тогда ООО «Экотекс» возобновит свою работу.

Напомним, деятельность завода была приостановлена из-за нарушений. Куряне жаловались на едкий дым, которым был отравлен воздух вокруг предприятия. При этом местных жителей, которые страдают от выбросов завода, новость об очистных сооружениях не порадовала — они по-прежнему требуют перенести производство за черту города.