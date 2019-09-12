Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Петербургский метрополитен увеличивает количество вагонов в составах на четвертой (оранжевой) и пятой (фиолетовой) линиях городской подземки.

Поезд метро в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«На Линии 5 теперь пассажиров перевозят составы восьмивагонного, а на Линии 4 — семивагонного формирования», — сообщили 12 сентября в пресс-службе метро.

Ранее только на самой загруженной первой (красной) линии ходили восьмивагонные поезда, а на всех остальных ветках — шестивагонные.

Как пообещали в метрополитене, работа по увеличению количества вагонов в составах на 4 и 5 линии будет закончена до 20 сентября 2019 года.

Напомним, петербуржцы до сих пор ждут открытия трех новых станций Фрунзенского радиуса на пятой линии, которое было намечено на 5 сентября, но отложено по решению врио губернатора Александра Беглова.

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