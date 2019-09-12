Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Обладательница трех премий «Оскар» Мэрил Стрип назвала шедевром новую экранизацию «Маленьких женщин» во время интервью USA Today.

Сестры Цитата из к/ф «Маленькие женщины». реж. Грета Гервиг. 2019. США

«Это первая великая, по-настоящему эпическая лента, снятая женщиной, с женской точки зрения, сценарий тоже написан женщиной и на основе женского романа. И все мужчины в ней — замечательные», — заявила Стрип.

«Маленькие женщины» 2019 года — восьмая экранизация романа Луизы Олкотт 1868 года. Режиссёр фильма — Грета Гервиг, роли исполнили: Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Лора Дёрн и Мэрил Стрип. Ещё до начала съёмок ленту назвали самым ожидаемым фильмом 2019 года.