Керчь, Крым, , 16:02 — REGNUM 13 керченских льготников получили в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Об этом 12 сентября на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«В очереди на получение земли остаётся порядка 200 человек. Всего откадастрировано для ИЖС 375 участков. Кроме того, проект планировки посёлка предполагает размещение на территории школы, детского сада, рынка и делового центра», — отметил Бороздин.

По его словам, следующая выдача постановлений запланирована на октябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя пообещали в 2019 году вдвое сократить очередь на жилье среди детей-сирот, которая состоит из 362 человек.

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