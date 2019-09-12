Керчь, Крым, 12 сентября 2019, 16:02 — REGNUM 13 керченских льготников получили в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Об этом 12 сентября на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
По его словам, следующая выдача постановлений запланирована на октябрь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя пообещали в 2019 году вдвое сократить очередь на жилье среди детей-сирот, которая состоит из 362 человек.
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