Москва, , 15:59 — REGNUM Граффити австралийского художника Финтана Мэги на улице Рождественке в Москве закрашено работниками коммунальных служб. Сообщение об этом опубликовано 12 сентября в сообществе «Город для людей» в соцсети «Вконтакте».

Мэги изобразил на стене дома девушку, бросающую в море бутылку с письмом. На свежем снимке стена полностью выкрашена в розово-коричневый цвет. Пользователи в комментариях возмущены уничтожением рисунка.

Граффити «Послание» было сделано в 2014 году, когда в Москве проходил фестиваль уличного искусства. С тех пор к рисунку привыкли, он стал частью туристических маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе со здания в британском Дувре исчезло граффити художника Бэнкси, на котором рабочий сбивал одну из звёзд с флага Европейского союза. Так Бэнкси изобразил предстоящий Brexit.

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