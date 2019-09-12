Москва, , 15:50 — REGNUM В 2019 году на пользователей сайта Генеральной прокуратуры РФ было совершено 36 атак хакеров. Об этом 12 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя надзорного органа Александра Куренного.

Куренной отметил, что в 2019 году не было зафиксировано успешных хакерских атак на сам сайт ведомства, однако те 36 атак, о которых идет речь он назвал «значимыми», пояснив, что в ходе этих атак пользователям сайта передавались различные вирусы. Представитель Генпрокуратуры добавил, что большая часть этих атак «пришла из США».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Министерство обороны США озвучило стратегию в сфере кибербезопасности. Заместитель помощника министра обороны США по киберполитике Эдвин Уилсон заявил, что Россия и Китай постоянно проводят кибероперации с целью «подрыва военного преимущества США».

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