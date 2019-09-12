Брянск, , 15:48 — REGNUM Более 2,3 тыс. школьников Брянской области получили свои первые трудовые книжки после трудоустройства летом 2019 года. В основном ребята работали в учреждениях образования, культуры, а также на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь к работодателям направляют детей из многодетных, малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей, а также подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта, сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Школьники помогали благоустраивать общественные зоны населённых пунктов, занимались уборкой мемориальных мест, работали помощниками библиотекарей и вожатыми в пришкольных лагерях, медрегистраторами в лечебных учреждениях. За свою работу они получали зарплату. Условия труда на рабочих местах для школьников соответствовали требованиям трудового законодательства, в том числе по охране труда, подчеркнули в правительстве.

В 2019 году на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан из бюджета Брянской области было выделено 10,8 млн рублей.