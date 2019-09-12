Рим, , 15:44 — REGNUM Мэр Рима Вирджиния Раджи обратилась к службам города с призывом не штрафовать граждан за оставление на улице пакетов с мусором, передает Il Messaggero в четверг, 12 сентября.

Ранее стало известно, что несколько граждан были оштрафованы за данное нарушение на 50 евро каждый.

В условиях продолжающегося «мусорного» кризиса штрафовать граждан за то, что они не кладут мусор в и так переполненный контейнер, несправедливо, отметила Раджи.

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