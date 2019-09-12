Москва, , 15:41 — REGNUM Лучшие гастрономические и винные фестивали проходят в таких странах СНГ, как Грузия, Азербайджан, Армения Молдавия и Узбекистан, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На первом месте по полярности у российских туристов оказался винный фестиваль «Телавино-2019». Он пройдет 5 октября в Телавском историческом музее в Грузии.

На втором — «Праздник Граната» (26 октября-7 ноября, г. Гёйчай, Азербайджан). На третьем — Всенародный праздник вина (5 октября, село Арени, Армения).

Также в пятерку лидеров лучших эногастрономических фестивалей стран СНГ вошли: Национальный день вина (5−6 октября в столице Молдавии — Кишинёве) и Международный фестиваль вина «Искусство виноделия» (ноябрь, Ташкент, Узбекистан).

Как сообщало ИА REGNUM, в России наибольшей популярностью пользуются гастрономические туры в 15 городов и регионов страны.

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