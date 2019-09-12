Венеция, Италия, , 15:41 — REGNUM Новые власти Украины в ближайшее время исключат итальянского музыканта Аль Бано из «черного списка» и разрешат ему въезд в страну, передает Adnkronos в четверг, 12 сентября, со ссылкой на адвокатов музыканта.

Решение было принято при посредничестве украинского посольства в Риме, представители музыканта повторно сообщили о его «нейтральной» политической позиции, рассказали также адвокаты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Аль Бано был включен в украинский «черный список» в марте 2019 года. Музыкант заявил, что включение его в список «террористов» за предполагаемую дружбу с президентом России является «полным безумием».

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