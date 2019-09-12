Москва, , 15:41 — REGNUM Актер Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце, сообщила ТАСС супруга актера Ольга Мамонова 12 сентября.

«Операция только что закончилась, она длилась 1,5 часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии. Сейчас Петя в реанимации, я его видела, выглядит очень хорошо, может быть, даже вечером переведут в обычную палату», — рассказала жена артиста.

В конце августа у Петра Мамонова диагностировали обширный инфаркт, 26 августа ему была сделана первая операция на сердце. Со 2 сентября он находился на восстановлении дома, готовясь ко второй операции.