Тюмень, , 15:37 — REGNUM Увеличение числа нападений медведей на людей на глобальном уровне зафиксировали исследователи международной группы, изучавшие сообщения об инцидентах в 2010—2015 годах. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Рычащий медведь mubiz06

Учёные проанализировали сообщения о 664 нападениях бурых медведей, которые привели к травмам или смерти человека. В соответствии с сообщением, анализ проводился для обеспечения безобидного сосуществования и понимания причин, вызывающих агрессию косолапых.

«Большинство нападений за эти 15 лет произошло в Румынии (131), в России было зафиксировано 111 атак», — говорится в сообщении.

По словам заведующего кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергея Гашева, растущая тенденция объясняется помимо прочего тем, что всё больше людей из городов стали заниматься рекреационной деятельностью в «зонах совместного обитания». При этом почти в половине случаев трагедия разворачивалась как результат оборонительной атаки самки с детенышами. Риски нападения, отмечает исследователь, можно уменьшить путем информирования людей о том, как избежать столкновения с хищником.

Читайте также: В Тюменской области медведь насмерть задрал грибника