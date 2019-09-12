Астрахань, , 15:34 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений Приволжского участкового лесничества. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

ФГБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта» использовала лесной участок в рекреационных целях участок леса. Чтобы выровнять площадку, там вырубили ясени и вязы. Лесному фонду был причинён ущерб в особо крупном размере — более 600 тысяч рублей.

Кировский районный суд Астрахани обязал академию возместить причиненный ущерб в указанном размере. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».