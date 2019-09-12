Пермь, , 15:33 — REGNUM В Пермском крае судебные приставы объявили повторную продажу арестованной иконы XIX века. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону, цена на церковную реликвию снижена на 15%.

Икона выставлена на торги для того, чтобы погасить долги пермяка, который отбывает уголовное наказание. С мужчины должны взыскать 7 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Рыночная стоимость иконы оценивается в 1 млн 350 тыс. рублей. Икона уже выставлялась на продажу, но торги признаны несостоявшимися.