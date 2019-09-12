Нур-Султан, , 15:32 — REGNUM Количество зарегистрированных коррупционных преступлений в сфере ветеринарии выросло в 2019 год на 51%, до 139 случаев. Об этом 12 сентября заявил старший следователь первого департамента агентства по противодействию коррупции Данияр Бегайдаров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в сфере ветеринарии преобладают хищения, взяточничество, злоупотребления должностными полномочиями при выдаче разрешительных документов и проверке качества продукции.

Бегайдаров добавил, что в республике складывается неблагоприятная эпизоотическая ситуация. В частности, наблюдается низкая эффективность обеспечения ветеринарно-санитарными нормами.

Напомним, в конце июля 2019 года сотрудники департамента агентства Казахстана по противодействию коррупции Джамбульской области выявили факт получения взятки руководителем управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Тараза.

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