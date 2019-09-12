Москва, , 15:30 — REGNUM Народного артиста РФ Александра Розенбаума выписали из больницы после удаления опухоли. Об этом 12 сентября сообщила продюсер музыканта Белла Купсина.

Она рассказала, что артист хорошо себя чувствует и накануне был в Государственном Кремлевском дворце на концерте памяти Иосифа Кобзона. Плановую операцию он перенес 2 сентября.

«У него все хорошо», — сказала Купсин ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации Розенбаума стало известно в начале сентября, но позднее появилось уточнение, что у артиста диагностировали онкологическое заболевание.

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