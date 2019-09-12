Эдинбург, Великобритания, , 16:32 — REGNUM Джоан Роулинг пожертвовала 15,3 миллиона фунтов стерлингов университету в Эдинбурге на исследования по поиску эффективного лечения рассеянного склероза и других нейродегенеративных заболеваний. Об этом 12 сентября сообщает агентство Associated Press.

Администрация университета уточнила, что эти средства пойдут на оборудование для новых центров Клиники регенеративной неврологии имени Анны Роулинг, матери писательницы, скончавшейся в возрасте 45 лет от рассеянного склероза. Эта клиника создана на предыдущее пожертвование писательницы в 2010 году.

Джоан Роулинг отметила:

«Когда была основана Клиника имени Анны Роулинг, никто из нас не мог предположить, какой невероятный прогресс будет достигнут в области регенеративной неврологии, и как много сделает для этого клиника».

Профессор Сиддхартханом Чандран, директор клиники, поблагодарил Роулинг и сказал, что «это невероятно дальновидное и щедрое пожертвование откроет потенциал индивидуализированной медицины для людей, страдающих рассеянным склерозом как в Шотландии, так и за ее пределами».