Пермь, , 15:25 — REGNUM В Перми приставы опечатали помещения прачечной и химчистки, которая находится на цокольном этаже жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

Жители многоквартирного дома жаловались на ночной шум, который мешает спать. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства в эксплуатации жилого помещения.

Деятельность прачечной и химчистки приостановлена на 30 суток согласно решению об административном наказании.

Добавим, ранее в Кунгуре жители многоквартирного дома добились проверки токсичной квартиры, из которой исходил химический запах. Выяснилось, что владелец устроил в квартире химчистку ковров.

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