Ташкент, , 15:23 — REGNUM Региональный семинар на тему «Актуальные вопросы дегероизации радикально-экстремистских и террористических группировок: проблемы и способы решения» пройдет в Ташкенте 13−14 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вербовка рекрутов в международные террористические организации (МТО) сопровождается популяризацией экстремистской идеологии и совершения джихада в зоне боевых конфликтов. Такая вербовка, в первую очередь, связана с пропагандой религиозного радикализма, героизацией образа моджахедов, идеализацией «справедливых» отношений в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других международных террористических организаций (МТО), обещаниями материальных благ.

Основным объектом внимания вербовщиков выступает молодежь, а наиболее успешно вербовка, по объективным и субъективным причинам, проводится в среде трудовых мигрантов.

При вовлечении в МТО вербовщики используют психологические особенности потенциальных рекрутов, обусловленные их мировоззрением, знанием религиозных канонов, а также многими иными причинами, основанными на личностных, ситуационных и идеологических противоречиях. Мотивируя будущих моджахедов, вербовщики превозносят военные успехи МТО, настаивают на необходимости восстановления «справедливости» и защите «истинных» последователей ислама от неверных.

В ходе семинара эксперты стран региона разработают рекомендации для специалистов, которые используют различные материалы для дегероизации образа боевика МТО.

В работе семинара примут участие эксперты из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, РФ, а также специалисты из правоохранительных органов, Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана, Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики, Агентства информации и массовых коммуникаций.