Воронеж, , 15:21 — REGNUM Строительство онкогематологического корпуса Воронежской областной детской больницы начнётся в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 12 сентября.

Новый корпус планируют возвести за короткие сроки, строительство рассчитано на 2020−2022 годы. Здание сможет принять одновременно до 100 маленьких пациентов. Стоимость строительства нового корпуса составит около 2,2 млрд рублей.

Проектная документация уже подготовлена, за счёт бюджета области, заявка на выделение федерального финансирования направлена в Минздрав РФ и поддержана на заседании межведомственной группы.

Воронежский областной детский онкогематологический центр при Воронежской областной детской клинической больнице №1 был создан в 1995 году, специализируется на лечении детей с онкологической и гематологической патологией в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Сегодня в центре проходят лечение дети не только из Воронежской области, но и из соседних регионов.