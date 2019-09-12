История вопроса

Гомеопатия основана на предположении о том, что болезни можно излечить бесконечно малыми дозами вещества, их вызывающими («лечить подобное подобным»). Фактически, гомеопатические средства представляют собой чистую воду и чистый плацебо (иногда сахар). То есть, это психологическое лечение, которое иногда может помочь, но о какой-то его научности говорить нельзя.

В XVIII веке, когда традиционная медицина (аллопатия) была ещё достаточно слаба, несостоятельность гомеопатии была не так очевидна, и два этих подхода к врачеванию конкурировали на равных. После успехов, которых традиционная медицина добилась в ХХ веке, говорить всерьёз о гомеопатии не приходится.

Тем не менее, споры о гомеопатии продолжаются. Также, как остаются приверженцы всяческих гадалок, магов, колдунов, экстрасенсов и прочих антинаучных нелепостей.

Множество экспериментов, проведённых в разное время в разных странах, так и не смогли доказать эффективность гомеопатических методов лечения. Вреда гомеопатические средства сами по себе не приносят, но принимая их, можно потерять время, необходимое для настоящего лечения, что может кончиться плохо.

Комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук признала гомеопатию лженаукой, и рекомендует в случаях предложения гомеопатических методов для лечения чётко указывать это в рекламе или на упаковке «лекарств», и разъяснять пациентам на что они идут. В США гомеопатические средства в продаже в обязательном порядке должны маркироваться надписью «Не является лекарственным средством».

