Москва, 12 сентября 2019, 15:17 — REGNUM Каждый пятый житель России (20%) верит в гомеопатию. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.
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Не доверяют гомеопатическим препаратам около половины 45% российских граждан. Затруднились ответить 35% опрошенных.
Чаще верят доверяют гомеопатическому лечению женщины чем мужчины (23% и 17% соответственно) и люди старше 45 лет (31%).
Среди медицинских работников одобряют гомеопатию 20%. Однозначно не доверяют 60% врачей. Затруднились ответить 20% медиков.
Опрос проведен 6 сентября 2019 года в 324 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 74% жителей России знакомы с понятием «гомеопатический метод лечения». 19% опрошенных применяли гомеопатию лично.
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