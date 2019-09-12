Новосибирск, , 15:16 — REGNUM Документация по десяти флагманским проектам создаваемого в Новосибирске Академгородка 2.0 направлена для согласования и включения в федеральные инвестпрограммы, заявил председатель СО РАН академик Валентин Пармон на общем собрании Сибирского отделения РАН. Об этом 12 сентября сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам Пармона, в ходе реализации проекта уже создан координационный совет «Академгородка 2.0» и его рабочие группы, а в правительстве Новосибирской области появилось специальное министерство.

Кроме десяти ключевых проектов, на этапе эскизного проектирования и подготовки технических заданий находятся ещё семнадцать. В ближайшее время в Новосибирске планируют приступить к созданию системы управления «Академгородком 2.0».

«Научную и опытно-экспериментальную инфраструктуру следует создавать уникальной, с возможностями использования в режиме центров коллективного пользования. Вся научная, образовательная, социальная среда планируется максимально комфортной и проработанной на 30—50 лет вперед», — сказал глава Сибирского отделения РАН.

Отмечается также, что на общем собрании отделения была принята резолюция о принципах создания в Новосибирске и его окрестностях инновационного научно-технологического центра. Документ, в частности, предполагает создание единой структуры обеспечения.

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