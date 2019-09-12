Ташкент, , 15:14 — REGNUM В Олий Мажлисе (парламенте) Узбекистана подготовили законопроект, направленный на внедрение современных энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере, сообщает агентство «УзА».

Комитет по вопросам промышленности, строительства и торговли подготовил законопроект «О рациональном использовании энергии». При разработке проекта внимание было уделено вопросу повышения энергоэффективности через использование имеющихся ресурсов.

Законопроект выдвигает также ряд предложений по широкому внедрению энергосберегающих технологий и использованию возобновляемых источников энергии. За счет внедрения закона планируется резко снизить энергопотребление в различных отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи городов Нукус и Зарафшан в Узбекистане планируют построить две ветряные электростанции мощностью 100 и 200 МВт соответственно.

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