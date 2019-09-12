Москва, , 15:12 — REGNUM Внедрение электронных сертификатов (ТСР) для покупки технических средств реабилитации потребует принятия закона, сообщила депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»).

«Этот вариант требует большой подготовительной работы, учёта всех рисков, принятия федерального закона», — отметила Баталина в Facebook.

Внедрение электронных сертификатов позволит инвалиду выбрать назначенный ТСР самостоятельно с учётом индивидуальных особенностей и оплатить его в торговой точке таким сертификатом, средства в торговую точку поступят в течение дня, указала парламентарий.

Сегодня есть два варианта получения этой социальной услуги. Один из них — приобретение ТСР фондом социального страхования и предоставление инвалиду. Но даже если конкурс на приобретение пройдёт без сбоев, это довольно долгий путь. Другой механизм заключается в предоставлении компенсации. Сначала инвалид приобретает ТСР за счёт собственных средств, а потом деньги ему возвращают, немногие могут себе это позволить, рассуждает Баталина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, открылся Московский финансовый форум. На дискуссионной панели «Повышение доступности и качества поддержки граждан путем цифровизации», которую вела Баталина, обсуждали введение электронного сертификата на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).