Калуга, , 15:33 — REGNUM Перспективы развития аква‑ и агрокультур в Российской Федерации планируется рассмотреть в Калуге на V международном экологическом форуме «Экопросвещение». Об этом 12 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области, выступившем организатором форума.

Так, в Жуковском районе в агропарке «Долина мечты» при поддержке регионального министерства внутренней политики и массовых коммуникаций состоится конференция «Развитие аква‑ и агро — культур в Российской Федерации. Проблемы и перспективы».

На форуме также обсудят вопросы административно-правового регулирования прудовой аквакультуры в Российской Федерации. Спикерами дискуссии выступят Уполномоченные по защите прав предпринимателей в Калужской и Орловской областях и Андрей Колпаков и Евгений Лыкин. Мероприятия экологического форума пройдут во всех районах Калужской области.