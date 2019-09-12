Уфа, , 15:12 — REGNUM Уголовное дело по факту резонансного убийства передадут в Верховный суд Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

54-летний житель Башкирии обвиняется в убийстве своего брата и бывшей супруги, которую он приревновал к брату во время распития спиртных напитков у себя дома.

По версии следствия, преступление было совершено с помощью самозарядного ружья «Сайга-410К».

В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал.

И.о. прокурора Башкирии Виктор Логинов утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Следователи передадут уголовное дело в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.