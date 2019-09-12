Березники, Пермский край, , 15:39 — REGNUM В Пермском крае завершилось расследование резонансного уголовного дела о взрыве на химзаводе в Березниках, который унес жизни трех человек. Материалы готовятся для передачи в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух начальников смены, технолога агрегата аммиака №1 и механика филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». Их обвиняют по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, 6 мая на ремонтной площадке аммиачного производства завода «Азот» в Березниках прогремел взрыв. ЧП случилось во время проведения сварочных работ. Три человека погибли, один получил травмы и был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Пострадавший при взрыве на химзаводе Прикамья отправлен под домашний арест