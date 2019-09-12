Лос-Анджелес, США, , 15:10 — REGNUM В Лос-Анджелесе скончался Мардик Мартин — сценарист фильмов «Злые улицы», «Бешеный Бык» и «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Об этом сообщил глава западного отделения Гильдии сценаристов Ховард Родман в своем Твиттере 12 сентября.

Известность Мардику Мартину принесли совместные работы с Мартином Скорсезе. Их первым успехом стал фильм «Злые улицы», к которому они совместно написали сценарий. В главных ролях сыграли Роберт Де Ниро и Харви Кейтель. В 1997 году фильм, рассказывающий о нравах итальянского квартала в Нью-Йорке, был включен в национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.

Последним проектом для Мардика Мартина стала драма «Шрам» Фатиха Акина, рассказывающая о геноциде армян в начале 20 века на примере трагедии одной семьи.