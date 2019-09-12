Нур-Султан, , 14:37 — REGNUM Строители в Нур-Султане приступили к сносу долгостроя на территории многоэтажного жилого комплекса «Территория комфорт-1», сообщает 12 сентября издание Tengrinews.

Отмечается, что жилой комплекс начали строить в 2004 году, но объект вскоре был заморожен. Руководитель проекта по демонтажу ТОО «Нур Астана Курылыс» Алиакбар Умбеталин сказал, что застройщик использовал недопустимую марку бетона.

«Если бы такой дом ввели в эксплуатацию, то под тяжестью и из-за несоответствия техническим нормам часть дома, если не весь, рухнула бы однозначно», — заявил руководитель проекта.

Напомним, 22 августа аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов пообещал дольщикам вручить ключи от квартир. По его словам, проект строительства нового жилого комплекса заинтересовал инвесторов.