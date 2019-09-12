Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону оглашён приговор по уголовному делу в отношении следователя краснодарского УФСБ Дмитрия Г. и адвоката Владислава О. Оба подсудимых признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда 12 сентября.

Согласно материалам уголовного дела, старший следователь по особо важным делам УФСБ России по Краснодарскому краю Г. вступил в преступный сговор со своим знакомым — адвокатом О. с целью получения взятки в особо крупном размере. Солидную сумму они вымогали у жителя Кубани И., в отношении которого было возбуждено уголовное дело, «за сохранение квалификации преступлений» и более мягкую меру пресечения.

Кроме того, следователь вместе с адвокатом потребовали от И. взятку за прекращение расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства завода, одним из руководителей которого он ранее являлся. При этом оказать влияние на ход дела они не могли.

В конце 2017 года преступники были арестованы — Дмитрий Г. по подозрению в получении взятки и покушении на мошенничество на общую сумму более 55 млн рублей, Владислав О. — в покушении на мошенничество и посредничестве во взяточничестве.

Г. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Он также лишён воинского звания.

О. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на три года.

«На основании ч. 1 ст. 104.2 УК РФ судом было принято решение конфисковать у Г. денежную сумму в размере 55 млн 542 тыс. 514 рублей, соответствующую размеру фактически полученных денег в результате совершения преступления», — уточнили в суде.

Свою вину подсудимые не признали. Приговор в законную силу пока не вступил.