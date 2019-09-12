Самара, , 14:27 — REGNUM Движение транспорта будет ограничено в Самаре из-за проведения чемпионата и первенства Самарской области по триатлону. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение транспорта будет ограничено 14 сентября 2019 года с 6:00 до 14:00 на улицах по Волжскому проспекту, по ул. Лесная и по Северо-Восточной магистрали.

Кроме этого, на указанных улицах с 18:00 часов 13 сентября до 14:00 часов 14 сентября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

По словам чиновников, движение автобусных маршрутов № 11, 61, 247, 261 будет осуществляться по временной схеме.

Напомним, что триатлон это вид спорта, который состоит из плавания на открытой воде, велогонки и бега. Все этапы преодолеваются в непрерывной последовательности.