Пермь, , 14:25 — REGNUM В Перми суд продлил срок ареста экс-главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Ходатайство следствия удовлетворено, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, срок содержания под стражей продлен до 13 ноября. Адвокаты просили о смягчении меры пресечения — домашнем аресте своего подзащитного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игоря Кожевникова задержали летом 2019 года. В июле суд отправил его в СИЗО. Руководителя УФССП по региону обвинили во взяточничестве.

10 сентября в отношении экс-чиновника возбудили еще семь уголовных дел по фактам взяток. Сам Кожевников вины не признает, отмечает издании «Коммерсантъ»

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