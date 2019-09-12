Тула, , 14:31 — REGNUM Живописи с изображением тульских окрестностей, графические портреты и сюрреалистичные картины — в Выставочном зале Тулы 10 сентября открылась экспозиция, включающая более 20-ти работ художника Владимира Тарунтаева, написанных левой ногой.

«Владимир — это человек с большой буквы. Несмотря на свои отклонения в здоровье, он полностью отдает себя людям. Это вызывает гордость. То, что Владимир делает, и результаты его труда, которые мы можем пропустить через себя, — это настоящий дар свыше. Хотелось бы пожелать долгих лет жизни и чтобы Владимир продолжал радовать нас своими работами. А мы, в свою очередь, будем оказывать максимальную поддержку во всех начинаниях, в том числе в организации выставок», — рассказывает руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Судницын. Благодаря содействию организации и была организована выставка.

Владимир Николаевич Тарунтаев — инвалид с рождения, у него ДЦП, в 1989 году начал писать, смог закончить заочно Московский народный институт искусств. По словам его друзей, портрет Владимир пишет за один день, на создание более сложных работ уходит до трёх месяцев.

Владимир Тарунтаев входит в Международную ассоциацию художников, пишущих ртом и ногой, имеет почетную грамоту президента РФ и почетный знак города Тулы «За заслуги перед городом» II степени. Его работы находятся в частных коллекциях России, США, Греции, Англии, Испании и Швейцарии.