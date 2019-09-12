Белозёрский район, Курганская область, , 14:22 — REGNUM В Курганской области сильно обгоревшую в Чимеево чудотворную икону Казанской Божией Матери восстановят к концу 2020 года. Об этом сообщает портал «Область 45» со слов председателя Курганского отделения союза промышленников и предпринимателей Сергея Муратова.

«Иконой занимаемся, материал подбирают по ризе. Ревизия проведена, установили, сколько бриллиантов, драгоценных и полудрагоценных камней нужно. Сделать ризу — кропотливая работа, сразу предупрежу, что её будут делать больше года», — сообщил Сергей Муратов.

Напомним, 3 июля 2019 года в Зауралье сгорел уникальный деревянный храм, входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, как считается, избавляет от недугов. Святыню, ранее привлекавшую паломников в Курганскую область, нашли на пепелище дотла сгоревшего храма в сильно поврежденном состоянии.

Что касается культового сооружения, то на данный момент на его месте площадка расчищена, скоро начнётся возведение фундамента будущего храма, который намереваются возвести из камня.

Читайте ранее в этом сюжете: «Люди остались без надежды»: на Урале молятся за возврат Чимеевской святыни