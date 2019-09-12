Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Пассажиропоток в аэропортах Грузии по итогам августа 2019 составил 583 104 пассажиров, что на 11% меньше, чем в августе 2018 года, передает 12 сентября телеканал Imedi со ссылкой на союз аэропортов Грузии.

По итогам января-августа 2019 года аэропорты Грузии обслужили 3,64 млн человек, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Отмечается, что в августе ожидался прирост пассажиропотока на 14%.

В союзе аэропортов добавили, что августовское сокращение связано с запретом прямого авиасообщения с Россией. Снижение пассажиропотока в аэропорту Тбилиси в августе составило 14%, Батуми — 20%, Кутаиси — рост на 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ущерб туристической отрасли Грузии от сокращения российских туристов составил около $60 млн. Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что этот показатель занижен в десять раз.

Читайте также: Ущерб Грузии от закрытия авиасообщения с РФ занижен в 10 раз — Бурджанадзе