Уфа, , 14:16 — REGNUM Незаконную гостиницу и сауну снесут в Архангельском районе Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Во время проведения проверки целевого использования арендаторами земель лесного фонда прокуратурой Архангельского района были зафиксировано нарушение земельного законодательства.

Следователи установили, что предприниматель взял в аренду земельный участок площадью 0,5 га для рекреации.

На этой земле, он построил гостиницу и сауну общей площадью около 190 кв м, тем самым причинив ущерб природе на сумму более 118 тыс. руб.

Районная прокуратура внесла представление об устранении нарушения. Министерство лесного хозяйства направило в суд иск о сносе самовольных построек.

Арбитражный суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск. Исполнение решения суда находится на контроле у надзорного ведомства.