Омск, , 14:01 — REGNUM В Омске пассажиры будут ждать общественный транспорт с комфортом. В городе начали устанавливать «тёплые» остановки, передает 12 сентября Общественное телевидение России.

Первая появится в районе Левобережья, рядом с крупным торговым центром. Скрасить ожидание жителям поможет бесплатный Wi-Fi. Новые помещения также оборудованы табло с информацией о прибывающих автобусах, зарядками для телефона, картой города, тревожной кнопкой и системами видеонаблюдения и пожаротушения.

Остановки хоть и называют тёплыми, на самом деле это название уместно только в холодное время года. С приходом жары их смело можно будет назвать прохладными. Внутри установят всесезонную систему кондиционирования.

Марина Богданова, жительница Омска «Вообще замечательно! Прямо цивилизация пришла в наш город».

Мария Гильза, жительница Омска: «Вот так дождь или что-то еще. Тебе некуда раньше было спрятаться, а теперь можно тут».

Всего в Омске таких суперкомфортных остановок будет около 170. Каждая из них обойдётся городу от 700 тысяч до двух миллионов рублей.