Москва, , 14:01 — REGNUM В настоящее время включению НКО в сферу социального обслуживания, предоставления бюджетных услуг по социальному сертификату весьма далеко до массового явления в силу целого ряда финансовых преград. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявила член Общественной палаты Российской Федерации Елена Тополева-Солдунова на Московском финансовом форуме.

«Постоянно говорят о двух барьерах финансовых для негосударственных поставщиков: это низкие тарифы, которые непонятным образом формируются, тарифы на услуги. До сих пор нет внятной хорошей методики их формирования. Это полномочия региональные в установлении этих тарифов. Невозможно даже понять, почему на одни и те же услуги порой отличаются в разы. Процесс совершенно непрозрачный», — заявила Тополева-Солдунова.

Помимо прочего, в регионах в плачевном состоянии находится планирование спроса на соответствующие услуги.

«Нам в общественную палату массово поступают жалобы от негосударственных организаций, от НКО, которые смогли-таки преодолеть все препоны, барьеры, войти в реестр поставщиков услуг, начать оказывать услуги, уже их оказать. Но дальше они обращаются за возмещением в бюджет, предоставляют тоннуотчётности, а им говорят: мы не планировали, что будет такое количество получателей услуг. Нет денег в бюджете. И они ждут и ждут, иногда месяцы, аиногда и годы этого самовозмещения», — констатировала она.