Симферополь, , 13:59 — REGNUM Водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%, что на 17 млн кубометров воды больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 12 сентября журналистам сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

«Этих запасов хватит, чтобы год обеспечивать водой Южный берег Крыма и Симферополь. Водохранилища естественного стока заполнены более чем на 60% и продолжают наполняться. Запасов без учёта притоков достаточно для водоснабжения населённых пунктов Южного берега Крыма и Симферополя в течение года», — отметил председатель Госкомводхоза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жители крымского полуострова через пять лет будут обеспечены качественной питьевой водой.

Об этом: Качественную питьевую воду крымчанам обещают к 2024 году