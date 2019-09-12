Симферополь, 12 сентября 2019, 13:59 — REGNUM Водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%, что на 17 млн кубометров воды больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 12 сентября журналистам сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жители крымского полуострова через пять лет будут обеспечены качественной питьевой водой.
Об этом: Качественную питьевую воду крымчанам обещают к 2024 году