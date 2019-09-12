Лондон, , 13:44 — REGNUM Расследование, которое провело Министерство по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании по запросу парламента страны пришло к выводу, что стоит выпустить закон, регулирующий использование лутбоксов. Об этом 12 сентября сообщил портал PC Gamer.

Ведомство предоставило 84-страничный доклад, в котором эксперты заявили, что разработчики игр и издатели не демонстрируют «честности и прозрачности» в вопросе о лутбоксах.

Депутат Дэмиан Коллинз сказал, что он не согласен с позицией Комиссии по азартным играм Великобритании, которая ранее неоднократно заявляла, что лутбоксы не относятся к азартным играм. Он считает, что правительство, если оно настаивать на своей позиции, должно выпустить статью с её объяснением.

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Лутбоксы — это виртуальные предметы, при помощи которого геймер получает в игре различные виртуальные ценности. Лутбоксы фактически являются формой монетизации компьютерных игр, игроки могут как покупать их за реальные деньги, так и получать их в ходе самой игры.

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