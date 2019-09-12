Дамаск, , 13:44 — REGNUM Порядка 3 тыс. сирийских беженцев возвратились домой из Турции с начала августа 2019 года, об этом 12 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Власти страны предоставили временно перемещенным лицам автобусы в рамках программы добровольного возвращения беженцев.

Напомним, по официальным данным, в настоящее время в Турции проживает порядка 3 млн 600 тыс. сирийских беженцев, покинувших свою родину из-за внутреннего конфликта, продолжающегося с 2011 года.

На сегодняшний день некоторая стабилизация ситуации позволила свыше 340 тыс. человек вернуться домой.

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