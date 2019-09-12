Москва, , 13:51 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отказалась принимать законопроект о дополнительных гарантиях учителям, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

Документ предполагает нормы прямого действия при определении трудовых прав и социальных гарантий педагогических работников. Так, в частности, прописывается право на сокращенную продолжительность рабочего времени, право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правительством РФ, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, право на надбавки и так далее.

Профильный комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект. Среди аргументов — предлагаемые механизмы не должны противоречить действующим нормам, регионы имеют право устанавливать свои надбавки и увеличивать объемы поддержки.

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